Liseli Işıl'a gözyaşı

19.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:16

Samsun'da öğrenci servisinin yaptığı trafik kazası sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 14 yaşındaki Zülal Işık Çörtük, Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde geçen gün yaşanmıştı. Samsun'dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı servis minibüsünün savrulup takla atması sonucu yaşanan kazada araç içerisinde bulunan Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Zülal Işıl Çörtük yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan liseli Işıl, bugün Çarşamba'da son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ayrıca 10 kişi yaralanmış, Batuhan Yılmaz (16) da hayatını kaybetmişti.



Babası okul arkadaşlarına, kardeşleri de tabuta sarıldı



Hayatını kaybeden Zülal Işıl Çörtük için bugün öğle namazına müteakiben Abdullahpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Feci kazada hayatını kaybeden Işıl Çörtük'ün arkadaşları 14 yaşındaki genç kızın gelecekte ressam olmak istediğini, arkadaşları tarafından çok sevildiğini söylediler. Baba Tayfun Çörtük taziyeleri kabul ederken, kızının sınıf arkadaşlarına uzun süre sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazı öncesinde Işıl Çörtük'ün küçük erkek kardeşleri Tayfur ve Taylan Çörtük ise uzun süre tabutun başından ayrılmadılar.



Kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından 14 yaşındaki Zülal Işıl Çörtük'ün cenazesi Sarıcalı Aile Kabristanlığı'na defnedildi.



Cenazeye Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun İl Jandarma Komutanı İbrahim Güven, Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, mülki ve idari amirler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.



Batuhan Yılmaz de toprağa verildi



Çarşamba ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün kaza yapması sonucu vefat eden öğrencilerden Batuhan Yılmaz ise Terme ilçesi Kumcağız Mahallesi Duacı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığı'na defnedildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA