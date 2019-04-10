Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında
Azerbaycan'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç kızın, okuduğu okulun camından atladığı anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç kız, okuduğu okulun camından atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, genç kızın bir süre camın önünde beklediği görülüyor. Ardından çorabını düzelten genç kız, bir süre etrafına bakındıktan sonra camdan aşağı atlıyor.
Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
YORUMLAR (58)
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Ne ayaksınızla yorumları okudum batan basladım sona dogru konuyla alakasız seyler tobe bısmıllahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Mavi Balina oyunu oynuyor olabilir...Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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izzet kendini boşuna yorma bence müjde gayet bilgili, en kısa sürede bir yerden atlasın mindere yaslanıp keyfine baksın . . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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LEN ATLAYAN KİMSE YOKCevap Yaz 1 17 Yayından KaldırAMANE: arkadaş bakar kör galiba :))Tüm 58 yorumu okumak için tıklayın11 1 Yayından Kaldır