Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında

Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında

Azerbaycan'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç kızın, okuduğu okulun camından atladığı anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç kız, okuduğu okulun camından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, genç kızın bir süre camın önünde beklediği görülüyor. Ardından çorabını düzelten genç kız, bir süre etrafına bakındıktan sonra camdan aşağı atlıyor.

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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