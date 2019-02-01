Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı
İzmir'de bir lisede hizmetli olarak çalışan 2 çocuk annesi kadın, bir süredir kendisini taciz eden eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki lisede hizmetli olarak çalışan 2 çocuk annesi Şengül G. (47), iddiaya göre bir süredir kendisini taciz eden eniştesi Erdal Demirsoy'u (55), okul bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
OKULUN BAHÇESİNDE ENİŞTESİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Olay, saat 16.30 sıralarında Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede 7 yıldır hizmetli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şengül G., okulun bahçe kısmında, ablasının eşi olan eniştesi Erdal Demirsoy'u pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Demirsoy, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirsoy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
OKULA GELEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNEREK TÜFEĞİ YANINDA GETİRMİŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Şengül G.'yi okulun yakınlarında, olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte gözaltına aldı. Şengül G.'nin ilk ifadesinde eniştesinin bir süredir kendisini taciz ettiğini, okula da gelebileceğini düşünerek tüfeği yanında getirdiğini, gelip aynı davranışları sürdürmeye kalkışınca vurduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.
"SON ZAMANLARDA BİRAZ SESSİZLEŞMİŞ, DALGINLAŞMIŞTI"
Lisede görevli bir diğer hizmetli Gülnur Eren ise olayı öğrendiğinde şoke olduğunu belirterek, "Beraber çalışıyorduk, çok iyi bir arkadaşımdı. Böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmezdim. Kimseyle bir sorunu olmayan çok iyi bir insandı. Son zamanlarda biraz sessizleşmiş, dalgınlaşmıştı" dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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eşinin kardeşi senin bacındır senin ablandir sende onun abisisi kardeş sin insan kardeşine bacısına art niyetle bakarmı allah cc lü ablamızın yardımcısı olsun inşallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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eşinin kardeşi senin bacındır kardeşindir sende onun abisisindir halkımız nereye gidiyor böyle allah cc lü ablamızın yardımcısı olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Keşke olmasaydı diyorum fakat insanoğlu işte pislik kalbe bulaşmış yürekte efendilik halen uykuda.. Şengül Abla keşke adalete teslim etseydi.... o şeytan kılıklı insanda dört duvar içinde kalsaydı.... olan olmuş artık Allah yardımcın olsun Şengül Abla....Cevap Yaz 2 Yayından KaldırADALETE TESLİM: Bi daha yapma deyip serbest bırakırlar1 Yayından Kaldır
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Ablamızın Allah yardımcısı olsun.Umarım hakimlerimiz nefsi müdafaadan salıverirler.Can almak tabi ki tasdik edilecek bir durum değil.Lakin savunmasız bir insanın üzerine; birde izzeti nefis meselesi hasebiyle bu kadar çok giderseniz!Neticesine katlanırsınız...Cevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır