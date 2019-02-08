Okul Önünde Lise Öğrencisini Taciz Eden Sapık, Polise Yakalandı
Aydın'da minibüs bekleyen lise öğrencisini elle taciz edip kaçan Kemal G., polis tarafından gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre okulun önünde minibüs bekleyen lise öğrencisini elle taciz edip, kaçan Kemal G. (47), yakalandı.
LİSE ÖĞRENCİSİ OLAYI GÜVENLİK GÖREVLİSİNE BİLDİRDİ
Olay, saat 17.00 sıralarında Kuşadası-Söke yolu üzerinde bulunan özel lise yakınlarında meydana geldi. Yoldan geçen Kemal G., okuldan çıkıp kaldırımda minibüs bekleyen lise öğrencisi kızı, iddiaya göre elle taciz etti. Lise öğrencisi durumu okulun güvenlik görevlisine bildirirken, Kemal G. ise koşarak uzaklaştı.
POLİS KAÇAN ZANLIYI YAKALADI
Güvenlik görevlisinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelinin kaçtığı yönde araştırma yapan polis, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Kemal G.'yi, kısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.
Bu arada, Kemal G.'nin taciz suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Kemal G.'nin sorgusu sürüyor.
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TORUNU YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞA SARKINTILIK EDEN GÖZ KOYAN BU TİPİ KAYMIŞ HORTLAK SURATLIYI ASMALI. . .Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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hükünü kesip salın sokaklaraCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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KEKO OLDUGU BESBELLİ İTİN.....SEVGİLİ AYDINLILAR SİZE MÜSTAHAK BUNLAR TOPRAKLARINIZI OLUR OLMAZA SATA SATA KENDİ MEMLEKETİNİZDE YABANCI OLDUNUZ....Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Tutuklansa ne olacak kiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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suratında meymenet yok adiii herifinCevap Yaz 9 Yayından Kaldır