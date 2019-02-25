Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi

İzmir'in Konak ilçesinde bir lise öğrencisi, 4 öğrenci tarafından kemerle öldüresiye dövüldü.

LİSE ÖĞRENCİSİ KEMERLE DARP EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre olay, Alsancak semti Meksika Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 4 lise öğrencisi, yine bir lise öğrencisini sokakta sıkıştırdı. İki kişi bir anda öğrenciye saldırırken, ne olduğunu anlamayan talihsiz genç kemerle ve tekmelerle darp edildi.

BURNU KIRILAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öldüresiye dövülen çocuğu gören mahalle esnafı ve diğer öğrenciler araya girerek darp edilen genci kurtardı. Burnu kırıldığı öğrenilen öğrenci, Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acımasızca dayak yiyen gencin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA