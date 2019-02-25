Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi
İzmir'in Konak ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada, 4 lise öğrencisi, sokakta sıkıştırdıkları lise öğrencisi başka bir genci kemerle öldüresiye dövdü. Liselilerin dayak görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Konak ilçesinde bir lise öğrencisi, 4 öğrenci tarafından kemerle öldüresiye dövüldü.
LİSE ÖĞRENCİSİ KEMERLE DARP EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre olay, Alsancak semti Meksika Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 4 lise öğrencisi, yine bir lise öğrencisini sokakta sıkıştırdı. İki kişi bir anda öğrenciye saldırırken, ne olduğunu anlamayan talihsiz genç kemerle ve tekmelerle darp edildi.
BURNU KIRILAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Öldüresiye dövülen çocuğu gören mahalle esnafı ve diğer öğrenciler araya girerek darp edilen genci kurtardı. Burnu kırıldığı öğrenilen öğrenci, Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acımasızca dayak yiyen gencin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Işte delikanlılar dört kişi bir kişiyi ancak döver yaniCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bayan dediğin biraz kibar olur narin olur. Yeri geldimi aslan olur. Ama bunlar bildiğin Kezban.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Alalım içeriCevap Yaz Yayından Kaldır
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vatanı kendilerine,,emanet edecegimiz türk gençleri bunlarmı..? bu gençleri yetiştiren hükümetemi oy vereceğiz..?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Onlar eğitilmemışCevap Yaz 2 Yayından Kaldır