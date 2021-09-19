Linet sezon bitmeden o pozları verdi
Ünlü şarkıcı Linet, eylül ayının ortasında tekneyle Mavi Tur'a çıktı. Şarkıcı, bikiniyle çektirdiği beş kareyi sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, sevenlerinin beğenisine sundu. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Linet, bikinili çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.
46 yaşındaki şarkıcı, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
Linet, "Gün gelir denizin dibinde gün gelir gökyüzünde" diye yazdı.
Linet'e hayranları iltifat yağmuruna tuttu.
Eylül ayının ortasında tatile çıkan Linet, bikinili kareleriyle beğeni topladı.