Linet "türk Müziğine Hasta Olmayan Tek Bir Millet Yok"

Ünlü sanatçı Linet, önceki akşam Luvia Yeşilköy'de hazırladığı harika bir repertuarla sevenleriyle buluştu. Muhteşem geceye sarı taşlı tulum ve derin yırtmaçlı mor elbise ile çıkan ünlü sanatçı, hayranlarını "Hatıram Olsun" şarkısı ile selamladı.

"SİZDEN ALDIĞIM ENERJİYLE UÇUYORUM"

Gecenim ilerleyen saatlerinde hayranlarının Maşallah yorumuna; "Biliyorsunuz bu maşallah inşallah tamamen enerjiyle alakalı bir şey. Sizden aldığım öyle güzel bir enerji var ki benim uçmamam imkansız. Güler yüz, iyi niyet her kapıyı açar. Yaşadık gördük çok şükür. İnsanların kalbinde taht kurmak kolay bir iş değil. Bu gece geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

"HEM İSRAİL'DE HEM TÜRKİYE'DE YENİ ŞARKI MÜJDESİ"

Şarkıları benim sesimden benim yorumumdan dinlemek farklı bir lezzet oluşturuyor. Her şarkımı zevk olarak söylüyorum diyen ünlü sanatçı; "Hem İsrail'de hem Türkiye'ye yeni şarkılar yolda. Türk müziğini sunmak, takdim etmek o kadar büyük gurur ki size anlatamam. Hastalar bize. Türk müziğine hasta olmayan bir millet gösterin bize. Az kalsın Eurovision'a gidiyorduk ama olsun biz zaten kazandık" dedi.