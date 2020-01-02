Libya tezkeresi görüşülürken Davutoğlu cephesinden de bir açıklama geldi

02.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:40

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu Politika İzleme Kurulu Başkanlarıyla birlikte Ankara'da Genel Başkan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıyla ilgili açıklamayı Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü Selim Temurci yaptı.

"MEHMETÇİK LİBYA'DA SAVAŞA GİTMESİN"

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın hayati önemde olduğunu vurgulayarak parti olarak anlaşmaya destek verdiklerini söyleyen Temurci, muharip güç olarak Mehmetçiğin Libya'ya gönderilmesine ise kesinlikle karşı olduklarını belirterek "Eğer insani yardım ve eğitim amaçlı Türk askeri Libya'ya gidecekse bu konuda söyleyecek bir şeyimiz olamaz, asla sahada muharip güç olarak paralı askerlere karşı savaşan Mehmetçiğimizi görmek istemiyoruz" dedi.

"KANAL İSTANBUL, İSTANBULLUYA SORULSUN"

Gelecek Partisi'nin Feridun Bilgin başkanlığında oluşturduğu Kanal İstanbul komisyonunun raporunu 3 Ocak Cuma günü açıklayacağını duyuran Selim Temurci, Kanal İstanbul'un ülkenin gerçek gündemi olmadığını vurguladı. Kanal İstanbul'un ülkeyi yönetenler tarafından suni olarak gündeme getirildiğini söyleyen Temurci, ülkenin gerçek gündeminin öncelikli olarak adalet ve ekonomi olduğunu belirtti. Selim Temurci, "Yaşam hakkı ranttan, parasal değerlerden üstündür. Bu kadar riskli bir proje neden İstanbulluya sorulmaktan imtina ediliyor?" diyerek Gelecek Partisi'nin referandum çağrısını yineledi.

TEŞKİLATLANMA İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Türkiye genelinde partilerine büyük bir ilgi ve destek olduğunu belirten Temurci, Türkiye sathında teşkilatlanma çalışmaları için düğmeye basıldığını duyurdu. Selim Temurci, Gelecek Partisi'ne kuruluşu itibariyle destek mesajları gönderen tüm vatandaşlara da teşekkür etti.