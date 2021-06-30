LGS tercih kılavuzu 2021 açıklandı mı? 2021 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Liseye geçecek 8. sınıf öğrencilerinin bugünkü gündemi LGS oldu. LGS sonuçlarını 30 Haziran 2021 bugün açıklanmasıyla birlikte öğrenciler lise araştırmalarına başladı. Tercih edecekleri liselerin puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler LGS tercih kılavuzu 2021 açıklandı mı? sorusunun yanıtını arıyor. Peki, LGS tercih kılavuzu 2021 açıklandı mı? 2021 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS sınav sonuçları bugün itibariyle MEB resmi sitesinde erişime açıldı. Liseye geçecek 8. Sınıf öğrencilerinin merak beklediği sonuçların ardından şimdi de sıra lise seçimi yapmakta. LGS tercihlerini yapmak isteyen öğrenciler, liselerin puanlarını ve sıralamalarını merak ediyor. Peki, LGS tercih kılavuzu 2021 açıklandı mı? 2021 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde!

LGS TERCİH KILAVUZU 2021 AÇIKLANDI MI?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021 bugün itibariyle MEB'in resmi sitesinde öğrencilerin erişime açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, hangi liseye gideceklerine dair seçim yapmasında kılavuzluk edecek 2021 LGS tercih kılavuzlarının yayınlanmasını bekliyor. Öğrencileri bekleyen zorlu süreçlerden biri olan tercih dönemi başlıyor.

MEB son dakika olarak 2021 LGS tercih listesini açıkladı!

2021 LGS tercih listesi için tıklayınız!

2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınav sonuçlarının MEB 'in resmi sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açılmasıyla birlikte tercihlerin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. 30 Haziran 2021 bugün erişime açılan LGS sonuçlarının ardında 2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı.

2021 LGS tercih listesi için tıklayınız!

Öğrenciler tercihlerini;

- Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okullar,

- Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar,

- Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta yapacaklar.