LGS 2021 ne zaman yapılacak? LGS 2021 başvuru tarihleri belli oldu mu?
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LGS 2021 ne zaman yapılacak? LGS 2021 başvuru tarihleri belli oldu mu?

04.02.2021 12:34 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:37
LGS 2021 ne zaman yapılacak? LGS 2021 başvuru tarihleri belli oldu mu?

LGS'nin ne zaman yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. LGS 2021 yılında haziran ayında düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl 8'inci sınıf öğrencilerinin LGS kapsamında girdiği merkezi sınav başvuru işlemleri otomatik olarak sistem üzerinden tamamlanmıştı. Peki, LGS 2021 ne zaman yapılacak? LGS 2021 başvuru tarihleri belli oldu mu?

LGS'nin ne zaman yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. LGS 2021 yılında haziran ayında düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl 8'inci sınıf öğrencilerinin LGS kapsamında girdiği merkezi sınav başvuru işlemleri otomatik olarak sistem üzerinden tamamlanmıştı. Peki, LGS 2021 ne zaman yapılacak? LGS 2021 başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular otomatik olarak yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız." açıklamasını yapmıştı.

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyleydi:

"7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor."

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