Leyla davasına 27 Nisan'da devam edilecek
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen duruşma 27 Nisan tarihine ertelendi.
21.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen duruşma 27 Nisan tarihine ertelendi.
Ağrı Adliyesinde görülen duruşmada olayla ilgili olarak biri tutuklu 7 kişi yargılanıyor.
Duruşma sonunda tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 27 Nisan'a ertelendi. - AĞRI
Kaynak: İHA