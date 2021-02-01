Levent Çakıroğlu kimdir? Levent Çakıroğlu kaç yaşında, nereli?
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Levent Çakıroğlu kimdir? Levent Çakıroğlu kaç yaşında, nereli?

01.02.2021 09:26 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:29
Levent Çakıroğlu kimdir? Levent Çakıroğlu kaç yaşında, nereli?

Türk iş adamı ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu kimdir? Levent Çakıroğlu kaç yaşında, nereli?

Koç Holding bünyesinde İnşaat ve Maden Grubu şirketlerinin Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan ve yeni iş projelerinde, yabancı ortaklıklarla ilgili çalışmalarda yer alan Çakıroğlu kimdir? Levent Çakıroğlu kaç yaşında, nereli?

LEVEN ÇAKIROĞLU KİMDİR?

1967 Ankara doğumlu olan Levent Çakıroğlu iş yaşamına 1988 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak başlayan Levent Çakıroğlu, 1998 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 1997-1998yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarakçalışan Çakıroğlu, 1998'de Koç Holding'de Mali İşler Koordinatörü olarak göreve başladı.

Koç Holding bünyesinde İnşaat ve Maden Grubu şirketlerinin Mali İşlerKoordinatörü olarak görev yapan ve yeni iş projelerinde, yabancıortaklıklarla ilgili çalışmalarda yer alan Çakıroğlu, Koçtaş'ın B&Q ileortaklık çalışmalarına katılıp ortaklıktan sonra İcra ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmış, Temmuz 2002'de Koçtaş Genel Müdürlüğü'ne getirilmişti.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde lisanseğitimini tamamlamasının ardından University of Illinois'de yüksek lisans derecesini alan Çakıroğlu bir süre Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 1 Temmuz 2007 tarihinde Migros Genel Müdürü olarak atanmış, 2008 yılı Temmuz ayında ise istifa etmiştir.

Öte yandan 2003 yılında Arçelik Genel Müdürü olan ve 1 Mayıs 2007'den itibaren Koç HoldingDayanıklı Tüketim Grup Başkanlığı görevini de üstlenen Aka Gündüz Özdemir, 25 Ağustos 2008 tarihi itibariyle sadece Koç Holding DayanıklıTüketim Grubu Başkanlığı görevini sürdürecek.

Arçelik'te Aka Gündüz Özdemir'den boşalan genel müdürlük görevine Migros genel müdürü iken istifa eden Levent Çakıroğlu, Arçelik genel müdürü olarak getirildi.

Levent Çakıroğlu evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

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