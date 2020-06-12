Lenovo Legion Oyuncu Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak? Lenovo'nun oyunculara özel akıllı telefon modeli Lenovo Legion, son olarak geçtiğimiz ay görünmüştü. Tasarımı belli olan oyuncu telefonunun çıkış tarihi de resmi olarak duyuruldu.

Lenovo'nun oyunculara özel akıllı telefon modeli Lenovo Legion, son olarak geçtiğimiz ay görünmüştü. Tasarımı belli olan oyuncu telefonunun çıkış tarihi de resmi olarak duyuruldu.

Lenovo Legion Oyuncu Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo Legion akıllı telefon hakkında birkaç sızıntı gördükten sonra şirket gelecek akıllı telefonun önümüzdeki ay içerisinde piyasaya çıkacağını resmen doğruladı. Çin'in popüler paylaşım platformlarından Weibo'da tanıtım afişi paylaşıldı.

Lenovo Legion Oyuncu Telefonu Özellikleri

Lenovo Legion, benzersiz bir donanım düzenine sahip bir oyun akılı telefonu. Yandan açılan pop-up selfie kameraya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Telefonun ana kamera düzeni de çok farklı. Donanım açısından, Legion, Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak; dolayısıyla 5G ağlarını destekleyecek. Telefonun batarya kapasitesi bilinmese de 90W hızlı şarj desteği sunacağı biliniyor. Oyuncu telefonu olduğundan gamepad aksesuarlarını desteklemesinin yanında bir çeşit sıvı soğutma teknolojisi kullanacak. Lenovo ayrıca telefonun AnTuTu'da 600 bin puanı geçeceğini ve aynı işlemciye sahip diğer akıllı telefonlardan daha iyi performans göstereceğini iddia ediyor.