League of Legends: Wild Rift 2.1A yama notları
Wild Rift 2.1A yama notları.
Riot Games'in MOBA oyunu League of Legends'ın mobil versiyonu Wild Rift'in 2.1A yama notları duyuruldu. Bu yama ile birlikte oyunda şampiyonlar ve eşyalarda denge değişiklikleri yapılacak.
Wild Rift 2.1A Yama Notları
KOSTÜMLER
(Gelecekte çıkacak 2.1 kostümleri 2.1b Yaması'yla birlikte oyuna gelecek.)
Tüm kostümler yama boyunca çıkmaya devam edecek.
Bilgewater'lı Katarina
Death Sworn Katarina
Omega Timi Fizz
Omega Timi Teemo
Omega Timi Tristana
Ringlerin Kaplanı Braum
Süper Galaksi Shyvana
MAHVOLMUŞ KRALIN KILICI
Saldırı Gücü: 30 › 20
Saldırı Hızı: %30 › %35
Isabet Hasarı
Yakın Dövüşçüler: Rakibin mevcut canının %6'sına eşdeğer miktarda fiziksel hasar › Rakibin mevcut canının %9'una eşdeğer miktarda fiziksel hasar
Menzilli Şampiyonlar: Rakibin mevcut canının %6'sına eşdeğer miktarda fiziksel hasar (değişmedi)
Hareket Hızı Çalma Süresi: 3 sn. › 2 sn.
YENİ ŞAMPİYON
SİNSİ BIÇAK, KATARINA
ÜCRETSİZ ŞAMPİYON ROTASYONU
4-10 Mart tarihleri arasındaki ücretsiz şampiyon rotasyonu: Aurelion Sol, Fiora, Gragas, Kai'Sa, Lee Sin, Lulu, Sona, Teemo, Tristana, Twisted Fate
11-17 Mart tarihleri arasındaki ücretsiz şampiyon rotasyonu: Alistar, Amumu, Braum, Camille, Evelynn, Jhin, Seraphine, Singed, Vayne, Yasuo
Wild Rift 2.1A yama notları hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros