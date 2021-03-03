League of Legends: Wild Rift 2.1A yama notları

Riot Games'in MOBA oyunu League of Legends'ın mobil versiyonu Wild Rift'in 2.1A yama notları duyuruldu. Bu yama ile birlikte oyunda şampiyonlar ve eşyalarda denge değişiklikleri yapılacak.

Wild Rift 2.1A Yama Notları

KOSTÜMLER

(Gelecekte çıkacak 2.1 kostümleri 2.1b Yaması'yla birlikte oyuna gelecek.)

Tüm kostümler yama boyunca çıkmaya devam edecek.

Bilgewater'lı Katarina

Death Sworn Katarina

Omega Timi Fizz

Omega Timi Teemo

Omega Timi Tristana

Ringlerin Kaplanı Braum

Süper Galaksi Shyvana

MAHVOLMUŞ KRALIN KILICI

Saldırı Gücü: 30 › 20

Saldırı Hızı: %30 › %35

Isabet Hasarı

Yakın Dövüşçüler: Rakibin mevcut canının %6'sına eşdeğer miktarda fiziksel hasar › Rakibin mevcut canının %9'una eşdeğer miktarda fiziksel hasar

Menzilli Şampiyonlar: Rakibin mevcut canının %6'sına eşdeğer miktarda fiziksel hasar (değişmedi)

Hareket Hızı Çalma Süresi: 3 sn. › 2 sn.

YENİ ŞAMPİYON

SİNSİ BIÇAK, KATARINA

ÜCRETSİZ ŞAMPİYON ROTASYONU

4-10 Mart tarihleri arasındaki ücretsiz şampiyon rotasyonu: Aurelion Sol, Fiora, Gragas, Kai'Sa, Lee Sin, Lulu, Sona, Teemo, Tristana, Twisted Fate

11-17 Mart tarihleri arasındaki ücretsiz şampiyon rotasyonu: Alistar, Amumu, Braum, Camille, Evelynn, Jhin, Seraphine, Singed, Vayne, Yasuo

Wild Rift 2.1A yama notları hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros