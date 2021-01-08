LC Waikiki sahibi kim? LC Waikiki ne anlama geliyor? Türk markası mı? LC Waikiki ne zaman, nerede kuruldu?

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LC WAİKİKİ NEDİR?

LC Waikiki veya kısa ismiyle LCW, 47.700 çalışanı ve 47 ülkede 1047 mağazası bulunan İstanbul merkezli mağazalar zinciri. İsmini Hawaii adasında bulunan Waikiki plajından ve Fransızca "arkadaşlar" anlamına gelen "Les Copains" kelimelerinin baş harflerinden almaktadır.

LC Waikiki, her yıl Haliç'te düzenlenen Dragon Boat yarışlarının yanı sıra, Yenilik Sensin Moda Tasarım Yarışması'nın da organizatörüdür.

LC WAİKİKİ NE DEMEK? NE ANLAMA GELİYOR?

LC Waikiki, ismini Hawaii adasında bulunan Waikiki plajından ve Fransızca "arkadaşlar" anlamına gelen "Les Copains" kelimelerinin baş harflerinden almaktadır.

LC WAİKİKİ KURUCUSU KİM?

LC Waikiki kurucusu George Amoual'dır. Şirket daha sonradan Taha Tekstil tarafından satın alınmıştır. LC Waikiki CEO'su ise Mustafa Küçük'tür.

Kısaltması LCW (LC Waikiki) olan markayı 1985 yılında Fransa'da George Amoual kurulmuştur. Ama şuanki sahibi o değildir. Bir Türktür.

LC WAİKİKİ MAĞAZALARI

Taha Tekstil tarafından satın alındıktan sonra Avrupa'daki ilk mağazasını Romanya'da açtı. 2020 Mart itibarı ile Romanya dışında 47 ülkede toplam 1004 mağazası vardır.

Türkiye'de ise 78 ilde 400'den fazla LC Waikiki mağazası bulunmaktadır

İŞTİRAKLER

Yurt içi:

Taha Giyim A.Ş.

Taha Konf. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Zirve Mimarlık İnşaat San. Ltd. Şti.

Yurt dışı:

Tema Textile LLC

Tema Retail EG S.A.E

Temacos Fashion Wear Ltd.

Tema Investissement

Tema Mağazacılık

Tema Moda Ukraine LLC

Tema Moda Russia

Tema Retail Ro SRL

Tema Shanghai Trading Co Ltd.

Kaplan Retail For General Trading Ltd.

Tema Retail Al Shpk

Tema Retail Bg Eood

Too Tema Retail KZ

Tema Retail Ba Doo U Osnivanju

Ooo Tema Retail Ru

Tema Retail De Gmbh

Tema Ge Ltd.

Tema Retail Pl Sp. Z.O.O.

LC Vaikiki Retail Az MMC

Tema Taha Pars

LC Waikiki Ma Sarl Au

MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR?

Forbes'ın bu sene 11.'sini düzenlediği Türkiye'nin en zengin kişileri listesi'ne göre ilk kez milyarder olan Mustafa Küçük, 1963 yılında Malatya Doğanşehir'de köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kısıtlı eğitim imkanlarına rağmen bulunduğu ilçeden üniversiteyi kazanan 2 kişiden biri oldu. 1986 yılında, yüksek lisans eğitimi sırasında tanıştığı arkadaşının ailesinin 8 küçük makinelik atölyesinde iş dünyası ile tanıştı. 1987'de Tema Tekstil'in teklifi ile bir apartmanın bodrum katında bir atölyede kendi işine başladı. İşe başladığında, bir şoför ve bir sekreterle birlikte 3 kişiydiler. Daha sonra numune dikmek için bir dikiş makinesi ve bir de kesim masası aldı. Bir süre tedarikçi firmalarla iş yaptı.

Zamanla nakış, baskı, etiket, boyahane yatırımı yaptı.Mustafa Küçük, 1988'de Tema Tekstil'in Genel Müdürlüğü görevinin ardından Tema Holding'in Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 2000'de Taha Holding'te perakende ve üretim gruplarının ayrılması kararı çıkınca perakende sektöründe Tema Grubu'nun CEO'luğunu üstlendi. Küçük, LC Waikiki, LCW, South Blue ve X-Side markalarının geliştirilmesi ve mağazalar zincirinin oluşturulması sorumluluğunu yürütüyor.