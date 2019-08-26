Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile yapılan anlaşma ihlal edilmedi

26.08.2019 12:59

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, destekleri ile gerçekleşen Suriye rejiminin İdlib'e yönelik askeri operasyonlarının Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.

"REJİM GÜÇLERİNİN SALDIRILARI TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Suriye'nin İdlib kentinde Esed güçleri muhaliflerin elinde tuttuğu bölgelere saldırılar düzenlemiş, Astana süreci kapsamında oluşturulan TSK'ya ait gözlem noktalarının yakınındaki bölgeleri ele geçirmişti. Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayıp, saldırıların büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.

TÜRKİYE'YE AİT GÖZLEM NOKTASININ KUŞATILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Fransız Haber Ajansı AFP ise Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırarak, Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve Hama arasında yer alan Türkiye'ye ait Morek gözlem noktasını kuşattığını iddia etmişti.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE İLE YAPILAN ANLAŞMA İHLAL EDİLMEDİ

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bir basın toplantısında aldığı soru karşısında, "Han Şeyhun ve çevresindeki alan da dahil olmak üzere İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde yaşananlar gelirsek, desteğimizi alan Suriye ordusu herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor. Hatırlatmak isterim ki herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını (Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin defalarca söyledi" dedi.

Lavrov ayrıca, Türkiye'ye İdlib'de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Lavrov, "Suriye toprakları ve askeri hava üssümüze (Hmeymim) yönelik tehdidi yönelten hedeflere karşı tabii ki saldırılar düzenlenecekti" vurgusunu yaptı.

Kaynak: AA