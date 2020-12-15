LARA'NIN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

Lara, 10 yılda 40 kilo verdi. Eski ve yeni halini sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı, boks, kick boks, yoga, pilates gibi sporları uzun yıllardır yaparak beslenmesini de dengeleyerek formda kaldığını söyledi

Lara, son parçası 'Mecburi Veda' ile listelerde boy gösterirken, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Şarkıcı, 10 yıl önceki halini paylaştığı fotoğrafıyla şimdiki halini koyarak aradaki farkı sosyal medya hesabında gösterdi. Lara, o günden bugüne 40 kilo verdiğini, boks, kick boks, yoga, pilates gibi sporları uzun yıllardır yaparak beslenmesini de dengeleyerek formda kaldığını söyledi.

Kaynak: Snob Magazin