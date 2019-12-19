''Lâl Hayal'' seyircisiyle buluşmaya devam ediyor

19.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:55

SONGÜL ÖDEN'İN 7 KADINI CANLANDIRDIĞI TEK KİŞİLİK OYUNU

Songül Öden: "Yaklaşık 7 senedir Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'yla çalışıyorum. Benim konum kadına şiddet, mülteciler ve mevsimlik tarım işçisi çocuklar. Önceleri sahadan döndükten sonra çok etkileniyordum, çok ağlıyordum ve ben bu cebimde biriktirdiğim hikâyeleri seyirciyle paylaşmak istedim."

LAL HAYAL İZMİRLİ SEYİRCİSİYLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR.

Oyun BKM Mutfak organizasyonuyla 22 Aralık Pazar günü Bostanlı Suat Taşer Sahnesi'nde İzmirli seyircisiyle buluşacak.

ÖDEN, ÜÇ YIL ARADAN SONRA TEKRAR SAHNEDE

Üç yıldır tiyatroya ara veren Öden, yedi senedir Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'yla çalışıyor. Öden, "BM Nüfus Fonu'nda benim konum kadına şiddet, mülteciler ve mevsimlik tarım işçisi çocuklar. Dolayısıyla da sahada çok fazla çalışma yaptım. Bu süreçte sahada çok sert hikâyelerle karşılaştım. Çocuk ve kadın hikâyeleri beni inanılmaz etkiledi. Önceleri sahadan döndükten sonra çok etkileniyordum, çok ağlıyordum ve ben bu cebimde biriktirdiğim hikâyeleri seyirciyle paylaşmak istedim." diyor.

'LAL HAYAL', TÜRKİYE'YLE SINIRLI KALMAYACAK

Evrensel bir hikâyeyi anlatan Lal Hayal'in başka dillerde üst yazı çalışmaları yapılıyor ve Türkiye ile sınırlı kalmayacak.

Proje tasarımı da Songül Öden'e ait olan 'Lâl Hayal' oyunun yapımcılığını da yine Songül Öden ve Medyapım üstleniyor. Oyunun ekibinde yazarı, müzisyeni, prodüksiyon ve yaratıcı ekibinde kadın egemenliği ve koalisyonu hâkim.

Sevilay Saral'ın yazdığı, Aysel Yıldırım ve Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği, Lâl Hayal'in sanat yönetmenliğini Naz Erayda yapıyor. Lâl Hayal'in müzikleri ise Kardeş Türküler grubunun perküsyon sanatçısı Diler Özer imzası taşıyor. Oyunun dans performansları Gizem Erdem koreografisiyle, Ömer Yeşilbaş ve Çisil Sıkı yönetimindeki Dansfabrika ekibi tarafından sergileniyor. Oyunun uygulayıcı yapımcılığını Cansın Şenel üstleniyor.

Kaynak: Bültenler