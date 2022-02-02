LAĞIM ÇUKURUNA DÜŞEN DANA KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'da lağım çukuruna düşen dana, kepçe yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
SEYDİKEMER, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da lağım çukuruna düşen dana, kepçe yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Gölbent Mahallesi Kanca mevkiinde lağım çukuruna düşen danayı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, danayı mahsur kaldığı çukurdan çıkarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından bölgeye kepçe çağrıldı. Halata bağlanan dana, kepçe yardımıyla düştüğü çukurdan kurtarılarak sahibine teslim edildi.