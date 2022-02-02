LAĞIM ÇUKURUNA DÜŞEN DANA KURTARILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LAĞIM ÇUKURUNA DÜŞEN DANA KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MUĞLA'da lağım çukuruna düşen dana, kepçe yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da lağım çukuruna düşen dana, kepçe yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Gölbent Mahallesi Kanca mevkiinde lağım çukuruna düşen danayı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, danayı mahsur kaldığı çukurdan çıkarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından bölgeye kepçe çağrıldı. Halata bağlanan dana, kepçe yardımıyla düştüğü çukurdan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

LAĞIM ÇUKURUNA DÜŞEN DANA KURTARILDI

LAĞIM ÇUKURUNA DÜŞEN DANA KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

112 Acil Çağrı, Seydikemer, Gölbent, Muğla, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title