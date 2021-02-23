LA Lakers - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün LA Lakers - Washington Wizards maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler LA Lakers - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında,LA Lakers - Washington Wizards maçı gerçekleşecek. Peki, LA Lakers - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

LA LAKERS - WASHİNGTON WİZARDS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA,LA Lakers - Washington Wizards maçı, Los Angeles'da Staples Center'da oynanacak.LA Lakers - Washington Wizards maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

LA LAKERS - WASHİNGTON WİZARDS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 23 Şubat Salı günü oynanacak OKC Thunder - Miami Heat LA Lakers - Washington Wizards maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.