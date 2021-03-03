LA Lakers - Phoenix Suns maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün LA Lakers - Phoenix Suns maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler LA Lakers - Phoenix Suns maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, LA Lakers - Phoenix Suns maçı gerçekleşecek. Peki, LA Lakers - Phoenix Suns maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

LA LAKERS - PHOENİX SUNS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, LA Lakers - Phoenix Suns maçı, Los Angeles'da Staples Center'da oynanacak.LA Lakers - Phoenix Suns maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

LA LAKERS - PHOENİX SUNS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 3 Mart Çarşamba günü oynanacak LA Lakers - Phoenix Suns maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.