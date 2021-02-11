LA Lakers - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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LA Lakers - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

11.02.2021 00:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:29
LA Lakers - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün LA Lakers - OKC Thunder maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler LA Lakers - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, LA Lakers - OKC Thunder maçı gerçekleşecek. LA Lakers - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

LA LAKERS - OKC THUNDER MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, LA Lakers - OKC Thunder maçı, Los Angeles'da Staples Center'da oynanacak. LA Lakers - OKC Thunder maçı Bilyoner TV ve NBA TV HD kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca NBA TV HD, D-Smart 72, Turkcell TV+ 76 ve Tivibu 75, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

LA LAKERS - OKC THUNDERMAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 11 Şubat Perşembe günü oynanacak olan LA Lakers - OKC Thunder maçı, Türkiye saatiyle 06:00'da başlayacak.

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