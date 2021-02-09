LA Lakers - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün LA Lakers - OKC Thunder maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler LA Lakers - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, LA Lakers - OKC Thunder maçı gerçekleşecek. Peki, LA Lakers - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

LA LAKERS - OKC THUNDER MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, LA Lakers - OKC Thunder maçı, Los Angeles'da Staples Center'da oynanacak. LA Lakers - OKC Thunder maçı, Bilyoner TV, NBA TV HD kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 75, D-Smart 72 ve Turkcell TV+ 76 üzerinden izlenebilecek.

LA LAKERS - OKC THUNDER MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 9 Şubat Salı günü oynanacak LA Lakers - OKC Thunder maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.