LA Lakers - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün LA Lakers - Denver Nuggets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler LA Lakers - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, LA Lakers - Denver Nuggets maçı gerçekleşecek. Peki, LA Lakers - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

LA LAKERS - DENVER NUGGETS MAÇI HANGİ KANALDA?

LA Lakers - Denver Nuggets maçı, Los Angeles'da Staples Center'da oynanacak. LA Lakers - Denver Nuggets maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

LA LAKERS - DENVER NUGGETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 5 Şubat Cuma günü oynanacak olan LA Lakers - Denver Nuggets maçı, Türkiye saatiyle 06:00'da başlayacak.