LA Lakers - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün LA Lakers - Brooklyn Nets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler LA Lakers - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, LA Lakers - Brooklyn Nets maçı gerçekleşecek. Peki, LA Lakers - Brooklyn Netsmaçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

LA LAKERS - BROOKLYN NETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, LA Lakers - Brooklyn Nets maçı Los Angeles'da Staples Center'da oynanacak. LA Lakers - Brooklyn Nets maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

LA LAKERS - BROOKLYN NETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 19 Şubat Cuma günü oynanacak LA Lakers - Brooklyn Nets maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.