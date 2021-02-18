LA Clippers - Utah Jazz maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün LA Clippers - Utah Jazz maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler LA Clippers - Utah Jazz maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, LA Clippers - Utah Jazz maçı gerçekleşecek. Peki, LA Clippers - Utah Jazz maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

LA CLİPPERS - UTAH JAZZ MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, LA Clippers - Utah Jazz maçı, Los Angeles'da Staples Center'da oynanacak. LA Clippers - Utah Jazz maçı,Bilyoner TV ve NBA TV HDkanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca,Tivibu 75, D-Smart 72 ve Turkcell TV+ 76 kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

LA CLİPPERS - UTAH JAZZ MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak LA Clippers - Utah Jazz maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.