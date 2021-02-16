LA Clippers - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün LA Clippers - Miami Heat maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler LA Clippers - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, LA Clippers - Miami Heat maçı gerçekleşecek. Peki, LA Clippers - Miami Heat maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

LA CLİPPERS - MİAMİ HEAT MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, LA Clippers - Miami Heat maçı Los Angeles'da Staples Center'da oynanacak. LA Clippers - Miami Heat maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

LA CL,PPERS - MİAMİ HEAT MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 16 Şubat Salı günü oynanacak LA Clippers - Miami Heat maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.