La Casa de Papel'in senaristinden İstanbul açıklaması! Karakterler değişti

Netflix'in heyecanla beklenen dizisi La Casa de Papel'inyaratıcısı ve senaristi Alex Pina, İstanbul karakteriyle ilgili açıklamada bulundu.

19 TEMMUZ'DA YAYINDA

Farklı konusuyla ilgi çeken fenomen dizi La Casa de Papel, 3'üncü sezonuyla 19 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak. Dizi kültürü dergisi Episode'a konuşan dizinin yaratıcısı ve senaristi Alex Pina çeşitli açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL DEĞİL ANKARA OLACAK

Pina, aylarca konuşulan İstanbul karakteri hakkında açıklama yaptı. Efsane dizinin senaristi dizide İstanbul değil Ankara karakteri planladıklarını anlattı.

"TÜRK OYUNCULARLA GÖRÜŞMEDİK"

Pina, "Ankara isminde bir kadın karakter fikri oluşmaya başlamıştı. Ankara rolü için bazı oyuncularla görüştük ama yapım aşamasında vazgeçtiğimiz karakterlerden biri oldu. Bazı oyuncularla görüştük ama hiç Türk oyuncuyla görüşmedik" dedi.

DAHA BÜYÜK BİR SOYGUNA GİRİŞİYORLAR

Dizinin ilk iki sezonunda ekip darphaneyi soydu, üçüncü sezonda ise çok daha büyük bir soyguna girişiyor.