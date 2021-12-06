"KYK Burs başvurusu ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 2021 KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyişe geçti. Öğrenciler KYK burs sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sayfasından sorgulayabilecek. KYK Burs sonuçları açıklandı mı? KYK Burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021 KYK Burs ve ücreti ne kadar?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK Burs sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylı bilgi yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK BURS BAŞVURUSUNE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, 2021 KYK burs ve kredi başvuruları için son gün 8 Kasım saat 23.59'a kadar başvuru yapabileceklerdi.

Hemen şunu belirtelim ki, burs sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki değerlendirme sürecine baktığımızda, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

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