KYK borçları silindi mi? KYK yapılandırma nasıl yapılır?
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KYK borçları silindi mi? KYK yapılandırma nasıl yapılır?

07.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:16
KYK borçları silindi mi? KYK yapılandırma nasıl yapılır?

KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından, önceki dönemlerde KYK alan öğrenciler KYK borçları silindi mi? KYK yapılandırma nasıl yapılır? Peki KYK borçları silinecek mi? KYK vergi affı ne zaman çıkacak? KYK borçları vergi yapılandırması olacak mı? KYK borcu silinir mi?

Öğrenciler tarafından cevabı en merak edilen sorulardan birisi KYK borçlarının silip silinmeyeceğidir. Peki KYK borçları silindi mi? KYK borçlarında vergi yapılandırması ne zaman gelecek? Son durum nedir? Borç sorgulama ekranında vergi borcu silindi mi yazıyor?

KYK NEDİR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

2020 KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 KYK sonuçları açıklandı. Resmi web siteye girerek sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

KYK 2020 SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hükümet, KYK borçları ve çiftçi borçlarıyla ilgili de yeni bir adım atıyor. Edinilen bilgiye göre, öğrenci kredileri ile çiftçi borçları silinmeyecek, yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin zararlarını gidermek adına en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak. Söz konusu düzenlemeyle öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor. KYK borçlarının silinmesi yerine faizlerin kontrol altına alınmasını öngören düzenlemenin, kısa sürede yürürlüğe alınması halinde 1 yıl ödemesiz dönem imkanı da sağlayabilecek. Böylelikle yapılandırma yapan öğrenciler, taksit ödemeye 1 yıl sonra başlamış olacak.

KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde bazı öğrencilerin KYK borçlarında indirime gidildiği yönünde haberler çıktı. Fakat henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin bazı öğrencilerin borç sorgulama ekranında KYK borçlarının silindiği gözlemlendi.

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu borç sorgulama işlemi e-devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama adresine şifre ve T.C. ile giriş yapılarak öğrenilebilir. Çıkan ekrandan nüfus cüzdanı eski ise "Eski Kimlik Kartı", yeni ve çipli ise "Yeni Kimlik Kartı" seçeneğini tıklanır. Ardından TC Kimlik Numarası, Seri No ve güvenlik kodu alanları doldurulur. Bu ekrandan kredi borcu görüntülenebilir ve taksit ödemeleri gerçekleştirilebilir.

KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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