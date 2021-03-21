Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
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Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi

21.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:19
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi

Başkent'te süt kuzularının anneleri ile buluşma anı havadan drone ile görüntülendi.

Başkent'te süt kuzularının anneleri ile buluşma anı havadan drone ile görüntülendi.

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Kesikköprü köyünde hayvancılıkla uğraşan Bozkurt ailesi, baharın habercisi kuzuların doğması ile birlikte sabahın erken saatlerinde kuzuları anneleriyle buluşturuyor. Babadan kalma yayla evlerinde 7 gün 24 saat hayvanlarla ilgilenen aile, kuzuların anneleriyle buluşması sırasında her defasında duygu dolu anlar yaşıyor. Kuzulayan koyunlar, günün önemli bir bölümünde yavrularını yaylanın verimli arazilerinde emzirerek otlanıyor. Daha sonra ayrı yere alınan kuzular, sabah saatlerinde tekrar anneleriyle bir araya geliyor. Sabah bulundukları ahırın kapıları açılmadan anneleri ile buluşacağını hisseden kuzular, heyecanlarını "meleyerek" dile getiriyor. Kapıların açılmasının ardından saniyeler içerisinde kokularından birbirlerini bulan anne ve kuzuların kavuşma anı iç ısıtan görüntüler ortaya çıkarıyor. Koyun ve kuzuların buluşma anında her gün farklı bir sevinç ve heyecan yaşayan Bozkurt ailesinin mutluluğu yüzlerine yansıyor.

Kuzuların anneleri ile buluşma anı drone ile görüntülenirken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Buluşma sonrasında koyun ve kuzuların yem yedikleri sırada bir düzen içerisinde simetrik şekiller oluşturması da dikkat çekti. - ANKARA

Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi
Kuzuların annelerine kavuşma sevinci drone ile görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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