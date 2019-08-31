Kuzgun yeni sezon fragmanı yayımlandı! Kuzgun 2. sezon ne zaman başlayacak?

31.08.2019 12:26

Dila, Kuzgun ve Derviş'in yüz yüze geldiği sahneyle birinci sezonu noktalayan Kuzgun dizisi 2. sezonu ile kaldığı yerden yayın hayatına devam etmek için gün sayıyor. Kadrosuna kattığı yeni isimlerle yoluna devam eden dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Kuzgun 2. sezon ne zaman? Kuzgun son bölüm izle…

SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzgun, Ferman'ın evinden aldığı bir delille Derviş'e gelir ve ondan bu delille ilgili araştırma yaptırmasını ister. Çıkacak sonuç, Yusuf'un hayatta olup olmadığını açığa çıkaracaktır.

Meryem, Derviş'in gerçekte kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Meryem bu andan itibaren mutlak bir ölümle yüzyüze kalırken, Kuzgun ile Ali arasındaki düşmanlık daha da derinleşecek, Ali, Kartal'ı da ateşe atacak bir hamlede bulunacak ve Kuzgun ile aralarında şiddetli bir hesaplaşma yaşanacaktır. Veliahtı Kuzgun'un Dila'ya hala zaafı olduğunu gören Derviş ise bu durumdan rahatsızdır. Kuzgun'a tarafını belli etmesi, tercihlerinin ağırlıklarıyla yüzleşmesi ve Dila'dan uzaklaşması için çok riskli bir oyun kurar. Bu oyunun bir yürütücüsü Dila, öteki yürütücüsü Ali olacaktır. Dila, kendisinden istenen şeyle ilgili çok önemli bir kararın eşiğine gelir. Kuzgun ve Dila için kurulan oyun hayatlarını sonsuza kadar değiştiren son ve büyük adım haline gelir.

KUZGUN SEZON FİNALİ İZLE...

2. SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI!

Güçlü kadrosuyla ve olay örgüsüyle seyirciyi ekranlara kilitleyen Kuzgun dizisinin 2. sezonuna dair fragman paylaşıldı. Çarşamba akşamları Star'da yayınlanan dizinin yeni sezon fragmanında: '' Dila'nın biri veya birilerinden kaçmaya çalıştığı görülüyor. Öte yandan Kuzgun ise Dila'nın peşinde. Çift, sonunda karşı karşıya gelir. Ancak Dila, Kuzgun'un şaşkın bakışları içinde, diziye yeni katılan Onur Saylak'ın canlandırdığı Ferman karakteri ile el ele oradan uzaklaşır.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Barış Arduç, Burcu Biricik, Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan ve Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı Kuzgun dizisi 2. Sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Diziye ayrıca Onur Saylak da Ferman karakteriyle dahil oldu. Heyecanla beklenen dizi Eylül ayında Star TV'de başlıyor.