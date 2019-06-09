Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti

Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için film sahnelerini aratmayan kan donduran bir ölüm şekli seçtiği iddia edildi. Kim Jong-un'un daha önceki yıllarda çok sayıda sıradışı ölüm emri ve infaza adının karıştığı biliniyor.

HAVAN TOPU İLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un talimatıyla, Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı O Sang Hon alev makinesiyle yakılarak öldürülmüştü. Yıllar önce Güney Kore gazetesinde, Kim'in devletin üst düzeyinde bulunan 11 bürokratı askeri mahkemelerde yargılatıp alelacele ölüm cezasına mahkum ettirdiği ifade edilmişti. Yıllar önce Güney Kore gazetesinde, Kim'in devletin üst düzeyinde bulunan 11 bürokratı askeri mahkemelerde yargılatıp alelacele ölüm cezasına mahkum ettirdiği ifade edilmişti. Gazete, bu 11 kişinin cezalarının ise kısa sürede infaz edildiğini iddia etmişti. Gazetenin haberine göre ölüm cezalarının infazında insanlık dışı yöntemler de uygulanmıştı. Daha önce ise Kim Jong-un, kendisine karşı darbe hazırlığı içinde bulunduğu iddia edilen Genelkurmay Başkanı Kim Çol'u da 'havan topu' ile idam ettirmişti.

GENERALİ PİRANA DOLU SU TANKINA ATTI

İngiliz basınında yer alan habere göre Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için içi pirana dolu bir su tankı hazırlattığı ve generali içine atarak vahşice ölümüne yol açtığı bildirildi. İnfaz edilen generalin Kim Jong-un'a karşı darbe girişimi hazırlığı içinde olduğu iddia edildi. İçi pirana dolu tankın Kim Jong-un'un Ryongsong Sarayı'nda olduğu bildirildi. Generalin pirana dolu su tankına atılmadan önce de çeşitli işkencelere maruz kaldığı ifade edildi. Ölümünün ise piranalar tarafından mı yoksa önceden mi gerçekleştiği hakkında kesin bir bilgi bulunmadığı söylendi. İddialara göre Kim Jong-un'un 1977 yapımı James Bond filmindeki bir sahneden esinlenerek bu şeklide bir ölüm tankı hazırlattığı ifade edildi.