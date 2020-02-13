: Kuzey Kore'de koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınan bakanlık yetkilisi idam edildi

13.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19

Kuzey Kore'de bir ticaret bakanlığı yetkilisi, Devlet başkanı Kim Jung Un ile Çin'e yaptığı seyahat sonrası koronavirüs şüphesi ile karantinaya alındı. Karantinada olmasına rağmen hamama gittiği ortaya çıkan yetkili, tutuklandıktan hemen sonra atış mangası tarafından ateş edilerek öldürüldü.

SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Kuzey Kore'de şu ana kadar virüs vakası olmamasına rağmen özellikle Çin ile sınır olan bölgelerde virüse karşı çok sıkı önlemler alıyor. Hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada virüse karşı ortaya konulan mücadeleye ters düşecek davranışta bulunan herkesi ağır bir şekilde cezalandıracağını söyledi.

ÖLÜ SAYISI 1368'E YÜKSELDİ

Çin'in yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının merkez üssü Hubei eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış oldu. Şinhua ajansının haberine göre, eyaletteki son 24 saatte 14 bin 840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi.

Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin COVID-19'u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan ülke geneli koronavirüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

ECZANELERİN ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ SATMASI YASAKLANDI

Çin'in doğusunda yer alan Nanjing şehrinde eczanelerin ateş düşürücü ve öksürük ilaçlarını satması yasaklandı.Yapılan açıklamaya göre, doğu Hangzhou şehrinde de benzer bir politika izleniyor.

İnsanların eczanelerden ilaç almak yerine direkt hastanelere başvurmasının gerektiği için böyle bir düzenlemeye gidildiği ifade ediliyor.

PEKİN'DE ECZANELER KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURDU

Bu arada Pekin'de eczanelerden ateş ve öksürük ilacı alan tüm müşterileri kaydetmeleri isteniyor. Çin devlet ajansı Şinhua'ya göre, eczanelerin hastaların adlarını, adreslerini, kimlik kartı numaralarını ve iletişim bilgilerini ve görülen semptomları kaydetmeleri gerekiyor.

Pekin hükümeti önlenemeyen salgın nedeniyle üst düzey yetkilileri görevden aldı. Bu isimler arasında Hubei eyaleti komünist parti şefi Ma Guoqiang da var.

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