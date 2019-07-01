Kuzey Kıbrıs'ta İHA düştü: Saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya yarısından hemen sonra henüz kime ait olduğu bilinmeyen bir insansız hava aracı (İHA) düştü. Havada patlayarak dağılan aracın ilk önce füze olduğu düşünüldü, ancak yapılan ilk incelemede düşen parçaların bir IHA'ya ait olduğu tahmini yapıldı.

KKTC'de paniğe yol açan havada patlama Lefkoşa'nın kuzeyinde Beşparmak dağlarının eteklerinde meydana geldi. Alevler içinde düşen parçalar küçük çaplı yangına yol açtı. Askeri yetkililer ve itfaiye olay yerine kısa sürede geldi ve ilk incelemelere başladı.

Patlama ve düşen parçalar can ya da mal kaybına yol açmadı. İlk incelemede, düşen parçalar üzerinde Rusça yazılar olduğu görüldü.

BAKANLARDAN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, patlamaya Ada'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir mühimmat ya da hava aracının yol açmadığını belirterek, incelemelere devam edildiğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, düşen hava aracının büyük bir ihtimalle insansız hava aracı olduğunu açıkladı.

MUSTAFA AKINCI: BİZE AİT DEĞİL

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bölgeye gelerek askeri yetkililerden bilgi aldı. Akıncı yaptığı açıklamada, "Büyük bir parçanın olduğu yerde de askeri yetkililerimizden bilgi aldım. Tabii şu an için net bir bilgi söylemek mümkün değil. İnceleniyor ama bu bir füze de olabilir başka bir şey de olabilir, insansız hava aracı olma ihtimalide var. Ama sonunda bir askeri gereç ve bize ait olmayan bir şey. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı olmaması. Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. İlk tespit olarak bunu söyleyebiliriz. Biz adamızda, bölgemizde barış ve huzur istiyoruz. Barış ve huzurun ne kadar önemli olduğunu bu hadise de gösteriyor" ifadelerini kullandı.