Kuzey Amerika Aşama 3'ün ilk Challengers'ına katılacak 8 takım belli oldu!

9 Temmuz'da başlayacak Kuzey Amerika VCT Aşama 3'ün ilk Challengers turnuvasına katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu. İşte detaylar!

Kuzey Amerika VCT Aşama 3'ün ilk Challengers turnuvasına katılmaya hak kazanan sekiz takım belli oldu. Bu takımlar:

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100 Thieves

Envy

Kansas City Pioneers

Pioneers XSET

Rise

Sentinels

Gen.G

Sentinels, XSET, Envy ve 100T takımları geçtiğimiz Cumartesi günü ana etkinliğe katılmaya hak kazandılar. V1, Gen.G, Rise, ve the Kansas City Pioneers takımları ise Pazar günü ana etkinlikteki yerlerini kaptılar.

Envy ve XSET, şu ana kadar oynanan tüm VCT ana etkinliklerine hak kazanma trendlerini devam ettirdiler. Aşama 1 de tüm Challengers turnuvalarına katılmaya hak kazanan GenG, aşama 2'de şanssızlıklarla yüzleşip aşama 2'nin iki ana etkinliğinde de kendine yer bulamamıştı. Organizasyon bu Challengers ile birlikte tekrar ana etkinliğe geri dönüyor.

Rise ekibinin ise ilk Challengers ana etkinliği turnuvası olacak. Kadrosunda daha önce Kuzey Amerika'nın VALORANT ekiplerinin en yüksek kademesinde oynamış dört oyuncu var.

ANA ETKİNLİĞE KATILMAYA HAK KAZANAN 8 TAKIMIN KADROSU

Champions Tour North America Stage 3: Challengers 1 turnuvası 9 Temmuz tarihinde oynanmaya başlayacak.

Kaynak: Playerbros