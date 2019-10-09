Kuzeninin 18 yaşındaki kızını kaçıran 50 yaşındaki adam tutuklandı

09.10.2019 10:35

Ordu'da 3 çocuk babası 50 yaşındaki Ahmet Akdere, kuzeninin 18 yaşındaki kızı Kübra'yı kaçırdı. Ailesi kızlarına ulaşamayınca soluğu Müge Anlı'da aldı. Anlı, canlı yayında duyurduğu son dakika gelişmesiyle ailenin ve izleyenlerin yüreğine su serpti.

TEHDİT ETMİŞ

50 yaşındaki Ahmet Akdere ve 18 yaşındaki Kübra polis tarafından bulunmuştu. Kübra polise verdiği ifadede kendi rızasıyla kaçtığını söylemişti. Ancak Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı bu ifadeye itibar etmeyerek, Kübra'nın ifadesine tekrar başvurdu. 18 yaşındaki genç kız sonraki iafdesinde , tehdit edildiğini ve çok korktuğunu söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu itirafın üzerine savcı 50 yaşındaki Ahmet Akdere'nin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Akdere, "Hürriyete tahdit ve alıkoyma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇIKAMAZ OL"

Haberi canlı yayında son dakika gelişmesi olarak duyuran Müge Anlı, " Çıkamaz ol" diyerek durumdan memnuniyetini dile getirdi.

"ÇOK KORKTUM"

Ailesine kavuşan 18 yaşındaki Kübra telefonla programa bağlanıp, "Ahmet Akdere'nin kendisini kaçırdığını, Akdere tarafından tehdit edildiğini" söyledi. Genç kız, kendisini bulan emniyet mensuplarına ve Müge Anlı'ya teşekkür etti.