Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Nursel Şengezer - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da tavuk çiftliğinde, kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ELAZIĞ'da tavuk çiftliğinde, kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Karakoçan ilçesi Bahçecik köyünde tavuk çiftliği işleten Hacı Demir, köpek ile 2 yavrusunun kuyuya düştüğünü gördü. Kendi çabasıyla köpekleri çıkaramayan Demir, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karakoçan itfaiye ekipleri, kuyuya merdiven sarkıtıp aşağı inerek köpekle yavrularını kurtardı. Köpekleri teslim alan Hacı Demir, ekiplere teşekkür etti.


Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı

Kediden korkan köpek ortalığı birbirine kattı! Olan yolda yürüyen genç kıza oldu

Kediden korkan köpek ortalığı birbirine kattı! Olan yolda yürüyen genç kıza oldu

 3 kardeşin hayatını kaybettiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi

3 kardeşin hayatını kaybettiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi

Demirören Haber Ajansı / Nursel Şengezer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title