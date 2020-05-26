Kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarıldı

Iğdır'da kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarılarak annelerinin yanına bırakıldı.

Kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarıldı
26.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:40

Iğdır'da kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarılarak annelerinin yanına bırakıldı.

Iğdır Merkez Halfeli beldesine bağlı Özvatan Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Alaboğa, kuyu içinde 4 yavru köpek olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine giden belediye ekipleri, kuyudaki 4 yavru köpeği bulundukları yerden çıkardı. Ekipler, köpekleri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra annelerinin yanına bıraktı.

Yavru köpeklerin yağmur ve fırtınadan korunmak için sığınak ararken kuyuya düştükleri öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası...
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Demet Akalın Hatice Çarpar
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Michael Jordan Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 11:40:36. #1.15#
title