Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi
Samsun'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan 3 bin lira değerindeki 1 adet altın zinciri çalan kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'da bir kuyumcudan altın zincir çaldığı iddia edilen genç kadın, polis tarafından yakalandı.
MÜŞTERİ GİBİ GİDİP HIRSIZLIK YAPTI
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (26) adlı kadının kuyumcuya müşteri gibi gidip yaklaşık 3 bin lira değerindeki 1 adet altın zinciri çaldığı iddia edildi.
KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ
Olay polise haber verilirken güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan S.A., polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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öyle kadınlar da vardır ki. gündüz işte akşam evde çalışır, bütün maaşını evine harcar, kocasının maaşının kuruşuna dokunmaz. evinin ihtiyaçlarını da kendi giderir. var yani. . haberiniz olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iki tip kadın vardır. Bir kısmı para harcamayı çok sever. Har vurup harman savurur. Malına da acımaz. Çünkü parayı kendisi kazanmıyordur, kocası kazanıyordur. Para kazanmanın zorluğunu tatmamıştır. Ona basit gelir.İkinci kısım bayanlar ise para harcamayı sevmeyen bayanlardır. Bunlar da genellikle çalışma hayatı olmayan, başkasının himayesinde yaşayanlardır. Bazı alışverişleri bedavaya getirip yanlarına para ayırmak isterler. Bu yüzden hırsızlığa başvururlar.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır