: Kuyudan su çekerken kalp krizi geçiren çiftçinin cansız bedeni, beslediği hayvanlar tarafından yenildi

17.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 17.01.2020 21:40

Polonya'nın Osiek köyünde yaşanan korkunç olayda, en son 31 Aralık günü kuyudan su çekmek üzere yola koyulurken görülen 71 yaşındaki 'Bay Krzysztof' isimli çiftçiden o günden beri haber alınamıyordu.

KOMŞUSU ÇİFTLİĞİN ZEMİNİNDE BİR YIĞIN KEMİK VE KAFATASI PARÇASI BULDU

Kendisinden haber alınamayan çiftçiyi aramaya koyulan bir komşusu, çiftliğe geldiğinde zeminde kemik parçalarının yanı sıra bir kafatası olduğunu fark etti. Gördüğü manzara karşısında şoke olan 71 yaşındaki çiftçinin komşusu derhal emniyet kuvvetlerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİ, 12 İRİ CİNS DOMUZ TARAFINDAN YENİLDİ

Polonya yerel basınında çıkan haberlere göre, 71 yaşındaki çiftçi, ülkenin güneybatısındaki Osiek köyündeki çiftliğinde bir kuyudan su çekmeye gitmişti. Daha sonra kuyunun başında kalp krizi geçiren çiftçi yere yıkıldı, olay yerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine çiftçinin cansız bedeni, çiftliğinde beslediği ve iri cüsseleriyle tanınan 12 Macar Mangalica cinsi domuz tarafından yenildi. Çiftçiden geriye kalan kemik parçalarını ve kafatasını çiftliğe giren komşusu buldu.

"KALP KRİZİ GEÇİRİP YERE YIĞILMIŞ OLABİLİR"

Yerel mahkeme savcısı tarafından yapılan açıklamada ise, "Emniyet güçlerine bilgi veren bir komşu tarafından kemikler ve kafatası bulundu. Çiftçi en son 31 Aralık tarihinde kuyudan su almaya giderken görüldü. Kalp krizi geçirip yere yığılmış olabilir ve görünüşe göre domuzlar onu yedi" ifadelerini kullandı.

"ALKOL PROBLEMİ VARDI"

Korkunç olayla ilgili açıklama yapan komşular ise, "71 yaşındaki talihsiz çiftçinin alkol problemi vardı. Kuyudan su almaya çalışırken uyuya kalmış olabilir" dediler. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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