Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu
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Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN - Haberler | Güncel
Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu

AYDIN'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'in Akbük Mahallesi'nde, otomobilinde ölü bulundu.

AYDIN'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'in Akbük Mahallesi'nde, otomobilinde ölü bulundu. Kaymakam Kurt'un, yapılan ilk incelemede başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Akbük Mahallesi sahil kenarında kayalık bölgede meydana geldi. 17 Eylül 2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan ve evli 2 çocuk babası Yılmaz Kurt, iddiaya göre bugün mesai saati bitiminde Kaymakamlıktan ayrılırken personelle helalleşti. Kurt'un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kaymakam Kurt'un telefon sinyalinden Didim Akbük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Kaymakam Kurt otomobilin içerisinde, elinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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