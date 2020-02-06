: Kuvvetli rüzgar hasara yol açtı

06.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:25

Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatışından uçan parçalar, park halindeki iki otomobile zarar verdi.

İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısının bir bölümü, rüzgarın şiddetine dayanamayarak binanın karşısında bulunan otomobillerin üzerine düştü.

Olayda yaralanan olmazken, 2 araçta hasar oluştu.

Öte yandan, Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir iş yerinin bahçesindeki ağaç, rüzgar nedeniyle kırılarak yol üzerine devrildi. Belediye ekipleri, her iki olayın gerçekleştirildiği yerde temizlik çalışması yaptı.

Pazaryeri

Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kuvvetli rüzgarın ardından direklerin yıkılması nedeniyle 15 köye elektrik verilemiyor.

İlçe merkezi ile Dereköy Köyü yolu üzerinde ağaçların elektrik direklerinin üzerine devrilmesi sonucu 3 köyde enerji kesintisi yaşanıyor.

Ekiplerin köylere elektrik ulaştırmak için çalışması sürüyor.

Dereboğaz mahallesinde bir evin çatısı uçarak elektrik tellerinin üzerine düştü.

Kaynak: AA

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