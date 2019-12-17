Küvette poz veren Deniz Akkaya, çıplak olduğu düşünülünce açıklama yaptı

17.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:41

Son zamanlarda yaptığı cesur paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından özel bir çekim için küvete girdiği anların videosunu paylaştı. Küvete çıplak girdiği düşünülen Akkaya, konu hakkında düzeltme yaptı.

"SONRA LAF ÇIKMASIN"

Hayatının büyük bir kısmını spor yaparak geçiren Deniz Akkaya, kusursuz fiziğiyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü manken son olarak bir çekim için küvete girdiği anları paylaştı. Verdiği pozlardan dolayı küvette çıplak olduğu düşünülen Akkaya, peş peşe gelen yorumların ardından açıklama yaparak "Arkamda pembiş bir ip var ya. İşte o mayonun ipi. Sonra laf çıkmasın" dedi.

42'NCİ YAŞINI CESUR POZUYLA KUTLAMIŞTI

Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan Deniz Akkaya, 42'nci yaşını mayolu fotoğrafıyla kutlamıştı. Akkaya, paylaşımına Az önce, övünerek söylüyorum 42 oldum. Evimden uzakta en sevdiğim insanlar ile kutluyorum. Sizi kocaman öpüyorum" notunu yazmıştı.