Kütüphane Haftası
Mutki ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında seminer düzenlendi.
Mutki ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında seminer düzenlendi.
Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya ttoplantı salonunda düzenlenen programda Sosyolog Canan Yıldız, öğrencilerle "çocuğun gelişim sürecinde kitap okumanın önemi ve ailelere düşen sorumluluklar" konularında bilgiler paylaştı.
Psikolog Mine Aktaş'ın da "okumanın başarıya etkisi" üzerine bilgiler aktardığı seminer, müzik dinletisinin ardından sona erdi.