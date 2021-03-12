Kutsi'nin eski nişanlısı Feyza Çıpa sessizliğini bozdu
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Kutsi'nin eski nişanlısı Feyza Çıpa sessizliğini bozdu

12.03.2021 12:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:04
Kutsi'nin eski nişanlısı Feyza Çıpa sessizliğini bozdu

Şarkıcı Kutsi, 7 yıldır birlikte olduğu Feyza Çıpa ile geçtiğimiz yıl ayrılmıştı. Kutsi 'Benim Adım Melek' dizisinde birlikte rol aldığı çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kutsi 4 aydır birlikte olduğu Sibel Ülker ile önceki gün Gaziantep'te evlendi. Gözler Kutsi'nin 7 yıl büyük aşk yaşadığı Feyza Çıpa'ya çevrilmişti. Çıpa, sessizliğini bozdu. İşte ilk açıklaması...


Posta Gazetesin'nden Suna Akyıldız'a konuşan Feyza Çıpa "Biz Kutsi ile 1 yıl önce ayrıldık. Onunla 7 yıl paylaştık. Öyle yazılıp çizildiği gibi evlilik içinde ona hiç baskı yapmadım. Evlenelim diye bir derdim olmadı. Öyle olsa nişanlanmazdık. Ortak bir noktaya varamadık. İnşallah çok mutlu olur. Ben mutlu bir kadınım." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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