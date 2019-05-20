17 Yaşındaki Genç, Otoparkta Kendisinden Para İsteyen 2 Kişiye Döner Bıçağıyla Saldırdı! O Anlar Kamerada

Kütahya'da oturan E.Y. (17) halk pazarı otoparkında tartıştığı 2 yaşıtına belinden çıkardığı döner bıçağı ile saldırdı. Olayda el ve kollarından yaralanan A.C.E. hastaneye kaldırırken, E.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Döner bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI DÖNER BIÇAĞIYLA 2 KİŞİYİ YARALADI

Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi'ndeki halk pazarı otoparkından geçen E.Y., iddiaya göre kendisinden para isteyen S.Y. (17) ve A.C.E. (17) ile tartıştı. S.Y., otopark içerisinde E.Y.'ye yumruk attı. Buna sinirlenen E.Y. belinden döner bıçağını saldırıp A.C.E.'i yaraladı. Yere düşen yaşıtına döner bıçağı sallamayı sürdüren E.Y. daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi otopark içerisinde yapılan A.C.E. ambulansla Kütahya Sağlık bilimleri üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan A.C.E.'nin el ve kollarında derin döner bıçağı kesikleri olduğu belirlendi.

DÖNER BIÇAĞIYLA YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri E.Y.'yi kısa sürede döner bıçağı ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. E.Y.'nin yolunu keserek para istediği öne sürülen S.Y.'de polis ekiplerince üzerinde bıçak ve kuru sıkı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de ifadeleri için Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde E.Y.'nin belinden çıkardığı döner bıçağı ile yaşıtlarına saldırdığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA