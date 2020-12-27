Kütahya'da Vefa Sosyal Destek Grupları 50 bin talebi karşıladı
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Kütahya'da Vefa Sosyal Destek Grupları 50 bin talebi karşıladı

27.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:45
Kütahya'da Vefa Sosyal Destek Grupları 50 bin talebi karşıladı

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların taleplerini karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların taleplerini karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını sürdürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Gruplarına vatandaşların daha kolay ulaşabilmesi için Acil Çağrı Merkezinin aracılık ettiğini bildirdi.

Gelen ihbarların yanı sıra salgın sürecinde de vatandaşların taleplerine cevap verildiğini belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Acil Çağrı Merkezimize ulaşan 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı, evlerinde izole olan vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığından dolayı sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın kısıtlamalar döneminde taleplerini alıyoruz. Vatandaşlarımızın, sağlık, ilaç, izin gibi taleplerini başlıklar altında değerlendirerek kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. 22 Mart'ta çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Gruplarına yaklaşık 65 bin talep geldi. Bu taleplerin yaklaşık 50 bini karşılandı."

Yiğit, karşılanmayan taleplerin kısıtlamaya uygun bulunmayan ya da başvuru sahiplerinin görebileceği ihtiyaçlar olduğu için değerlendirmeye alınmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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