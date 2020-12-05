Kütahya'da ödül takdim töreni
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Kütahya'da ödül takdim töreni

05.12.2020 00:51 | Son Güncelleme: 05.12.2020 00:59

Kütahya'da ödül takdim töreni -Belediyenin düzenlediği etkinliklerde derece elde eden öğrencilerin ödülleri takdim edildi Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, fotoğraf yarışması, seyahatname yazma yarışması ve ses yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri...

Kütahya'da ödül takdim töreni

-Belediyenin düzenlediği etkinliklerde derece elde eden öğrencilerin ödülleri takdim edildi

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, fotoğraf yarışması, seyahatname yazma yarışması ve ses yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Kütahya Belediyesi 2020 Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen Orgeneral Asım Gündüz Satranç turnuvası, Kadrajımda Kütahya Fotoğraf Yarışması, Evliya Çelebi Seyahatname Yazma Yarışması, Hisarlı Ahmet Ses Yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Kütahya Belediyesi konferans salonunda pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen tören ile verildi.

Törende konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "2020 yılı Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında geniş katılımlı birçok faaliyeti planlamıştık. Ancak kovid nedeniyle birçoğunu ertelemek yada iptal etmek zorunda kaldık. Bir kısmını da sanal ortamda gerçekleştirdik. Hisarlı Ahmet müzik yarışmasında Hisarlı Ahmet değerini ön plana çıkarttık. Kütahya'nın büyük bir kıymeti. Evliya Çelebi dünya markası, şehrimizin değeri. Yine Orgeneral Asım Gündüz Kütahya'mızın değeri. Bu işin uzmanları kimler ise jürileri bu isimlerden oluşturduk. Hiçbir müdahale olmaksızın jüriler özgür iradeleri ile değerlendirmelerini yaptılar. Kütahya'dan Türkiye'nin birçok ilinden bu yarışmalara katılarak şehrimize değer katan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Başkan Işık tarafından verildi.

Kütahya'da ödül takdim töreni
Kütahya'da ödül takdim töreni
Kütahya'da ödül takdim töreni
Kütahya'da ödül takdim töreni
Kütahya'da ödül takdim töreni
Kütahya'da ödül takdim töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE

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