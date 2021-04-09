Kütahya'da Makine ve İkmal Eğitim seminerleri tamamlandı
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Kütahya'da Makine ve İkmal Eğitim seminerleri tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kütahya'da Makine ve İkmal Eğitim seminerleri tamamlandı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü tarafından tüm Orman İşletme Müdürlüklerinde yapılan 2021 Yılı Eğitim Seminerlerinin tamamlandığı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü tarafından tüm Orman İşletme Müdürlüklerinde yapılan 2021 Yılı Eğitim Seminerlerinin tamamlandığı bildirildi.

Makine İkmal Şube Müdürlüğünün genel konuları, taşınmaz kayıt işleri, inşaat işleri, iş makineleri ve hizmet vasıtaları kullanımı ile yol faaliyetlerine yönelik düzenlenen eğitim semineri arazi ve büro da gerçekleştirildi. Eğitimlere Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Makine ve İkmal Şube Müdürü Ferhat Çam, Orman İşletme Şefleri, Danışman Orman Mühendisleri, Hizmet Vasıtası Şoförleri ve Şoförlük yapan Orman Muhafaza Memurları ile İş ve Üretim Makinesi Operatörleri katıldı.

Seminerde, Makine ve İkmal Şube Müdürü Ferhat Çam tarafından Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü genel konuları, Orman Mühendisi Recep Kurada tarafından Taşınmaz kayıtları, İnşaat Teknikeri Doğanay Karadaş tarafından İnşaat Konuları, Makine Mühendisi Gökhan Sezgin tarafından hizmet vasıtaları ve iş makineleri kullanımı konuları, Endüstri Mühendisi Adem Öztürk tarafından ise orman yolu etüt ve aplikasyon, planlama, yeni yol yapımı, büyük onarım, üst yapı, sanat yapısı işleri eğitimleri arazide uygulamalı olarak verildi.

Büroda verilen teknik bilgilerin ardından Makine Mühendisleri Gökhan Sezgin ve Tuğrul Çiçek tarafından iş ve üretim makineleri üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, bu tür eğitim seminerlerinin hem motivasyon, hem de birliktelik açısından önemli olduğunu, aynı zamanda bilgilerin tazelenmesine, yeni bilgiler öğrenilmesine ve bilgi alışverişi yapılmasına da imkan sağladığını belirtti. - KÜTAHYA

Kütahya'da Makine ve İkmal Eğitim seminerleri tamamlandı
Kütahya'da Makine ve İkmal Eğitim seminerleri tamamlandı
Kütahya'da Makine ve İkmal Eğitim seminerleri tamamlandı
Kütahya'da Makine ve İkmal Eğitim seminerleri tamamlandı
Kütahya'da Makine ve İkmal Eğitim seminerleri tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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